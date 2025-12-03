Επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών – Συνελήφθησαν 5 άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (3.12.25) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI (Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε.) για την εξάρθρωση σπείρας εμπορίας ανθρώπων και δη ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σπείρα εξανάγκαζε τους ανήλικους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση. Ειδικότερα, ανάγκαζε τα παιδιά να πωλούν λαθραία τσιγάρα σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο αρχηγός.

Παρέχεται, δε, προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.