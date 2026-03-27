Ευαγγελία Καφαντόγια – Κριεμπάρδη: «Ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο, ανήκει σε όσους τολμήσουν να τον διεκδικήσουν»

Στην εκπομπή «Buongiorno» μιλά η ανθυποσμηναγός Ευαγγελία Καφαντόγια – Κριεμπάρδη πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας για την καριέρα της στην Πολεμική Αεροπορία καθώς υπηρετεί στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

«Μεγάλωσα σε στρατιωτική οικογένεια, παππούς, πατέρας και αδελφή ήταν αξιωματικοί στην Πολεμική Αεροπορία. Πάντα, όμως, με εντυπωσίαζε η στολή και η ιδέα να υπηρετεί κανείς την πατρίδα. Για εμάς είναι οικογένεια η Πολεμική Αεροπορία» είπε αρχικά η 27χρονη πιλότος Ευαγγελία Καφαντόγια – Κριεμπάρδη.

«Όταν μας βλέπουν χωρίς στολή δεν μπορούν να το φανταστούν, δεν μπορούν όλοι να το διαχειριστούν, μια δυναμική γυναίκα δεν μπορούν όλοι να τη διαχειριστούν» πρόσθεσε η ίδια.

Στην ερώτηση τι χρειάζεται κανείς για να γίνει πιλότος, η Ευαγγελία Καφαντόγια – Κριεμπάρδη απάντησε: «το πρώτο είναι να το θέλει, να το αγαπάει και να έχει πάθος γι’ αυτό. Για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις πρέπει να το θέλεις. Η Σχολή Ικάρων είναι 4 χρόνια, η πτητική εκπαίδευση μπορεί να διαρκέσει και μετά τη σχολή. Εγώ έχω κάνει 6 χρόνια στα μέσα που έχω εκπαιδευθεί. Χρειάζεται δυναμισμό για μια γυναίκα, κάθε τέτοια σχολή θέλει θέληση και προσπάθεια. Το πιο δύσκολο είναι η πτητική εκπαίδευση, εκεί πρέπει να το θέλεις και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Περισσότερο υπερνικούν η αδρεναλίνη και η αγάπη για την πτήση».

Και συνεχίζει: «Εμείς κάνουμε αεροδιακομιδές. Άρα, πέραν από αυτή την ευτυχία που νιώθεις και την ελευθερία του αέρα, είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος και νιώθεις γεμάτος επειδή κάνεις ένα λειτούργημα. Στη Σχολή Ικάρων δεν είσαι άντρας ή γυναίκα, είσαι Ίκαρος. Εάν πρέπει να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, όχι. Ένας άνθρωπος που ξέρει τις δυνατότητές του, έχει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, πάντα κυνηγάει το καλύτερο για τον ίδιο. Ο εαυτός του είναι ο μεγαλύτερος κριτής. Άρα, πάντα προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι για εμάς. Νιώθω περήφανη που ανήκω στις γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας, που αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το φύλο δεν ορίζει ούτε τις δυνατότητες, ούτε τα όρια κανενός. Έχουν εξελιχθεί και η κοινωνία μας και οι Ένοπλες Δυνάμεις».

Στην ερώτηση αν η ευγένεια σε αυτόν τον χώρο είναι προτέρημα ή αδυναμία, η Ευαγγελία Καφαντόγια – Κριεμπάρδη απάντησε: «στον χώρο μας είμαστε επαγγελματίες, οπότε πάντα είσαι ευγενικός σέβεσαι, αυτό το είναι αυτονόητο για έναν επαγγελματία και σίγουρα θέτεις τα όριά σου. Εγώ σε κάθε νέα κοπέλα που ονειρεύεται να γίνει ιπτάμενη, θέλω να της πω να το τολμήσει. Δεν είναι ένα ανδρικό επάγγελμα. Χρειάζεται σκληρή δουλειά όμως και πειθαρχία. Ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο. Ανήκει μόνο σε όσους τολμήσουν να τον διεκδικήσουν», σημείωσε κλείνοντας η πιλότος.