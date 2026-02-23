Ευρυτανία: Βρέθηκε σορός στο Βελούχι – Εξετάζεται αν ανήκει στον 74χρονο αγνοούμενο ορειβάτη

Μια σορός άνδρα εντοπίστηκε στο Βελούχι Ευρυτανίας και εξετάζεται αν ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το περασμένο Σάββατο (21.02.2026).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η σορός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο στο Βελούχι Ευρυτανίας και θα γίνει η ανάσυρσή της προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη.

Από νωρίς το πρωί, drones της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών επιχειρούσαν από αέρος, ελέγχοντας συστηματικά χαράδρες και χιονισμένες πλαγιές για τον εντοπισμό του ορειβάτη. Παράλληλα, πεζοπόρα τμήματα κατευθύνονταν προς την «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου εντοπίστηκαν για τελευταία φορά ίχνη του αγνοούμενου.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και την Κυριακή οι επιχειρήσεις διακόπηκαν προσωρινά, καθώς η πυκνή ομίχλη και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν ασφαλή συνέχιση των ερευνών, αναγκάζοντας τα συνεργεία να επιστρέψουν στο χιονοδρομικό κέντρο.

Στην περιοχή βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του 74χρονου, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα έμπειρο ορειβάτη, με πολυετή δράση και πολλές αναβάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό