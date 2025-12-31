ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδων βιολογικής ξανθής σταφίδας – Εντοπίστηκε ωχρατοξίνη Α

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά σταφίδας, προέλευσης Αργεντινής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, στην συγκεκριμένη παρτίδα σταφίδας διαπιστώθηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης «Βιο Farma Bio Σταφίδα Ξανθή» σε συσκευασία των 200 γρ., το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ΝΤΙΜΦΙΛ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος, οι καταναλωτές δύνανται να απευθύνονται στην εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε.