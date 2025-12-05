ΕΦΕΤ: Ανακαλείται το φιλέτο γαύρου σε ηλιέλαιο «Capri»: «Βρέθηκε βιοτοξίνη πάνω από το επιτρεπτό όριο»

Ποσότητα παραπάνω από το ανώτατο όριο της ουσίας βιοτοξίνη, βρέθηκε σε φιλέτο γαύρου με προέλευση την Ιταλία. Ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάκληση του προϊόντος τονίζοντας στους πολίτες που το ήδη το έχουν αγοράσει, να μην το καταναλώσουν.

Στην ανακοίνωση που έβγαλε ο ΕΦΕΤ αναφέρεται πως στο φιλέτο γαύρου σε ηλιέλαιο με την ονομασία «Capri» 140 gr. με ονομασία πώλησης «Sardellenfilets in Sonnenblumenöl» με αριθμό παρτίδας L.060327 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/03/2027, βρέθηκε μετά από έλεγχο βιοτοξίνη (ισταμίνη) σε μη επιτρεπτή ποσότητα.

O ΕΦΕΤ απαίτηση την άμεση ανάκληση των προϊόντων και ξεκίνησε έλεγχο.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά φιλέτο γαύρου, προέλευσης Ιταλίας, στο οποίο ανιχνεύτηκε, μετά από επίσημο έλεγχο, βιοτοξίνη (ισταμίνη) σε ποσότητα που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό όριο.

Συγκεκριμένα πρόκειται για φιλέτο γαύρου σε ηλιέλαιο με ονομασία πώλησης “Sardellenfilets in Sonnenblumenöl” και εμπορική ονομασία “Capri”, προέλευσης Ιταλίας, με αριθμό παρτίδας L.060327 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/03/2027, σε συσκευασία των 140 g.

Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε από την επιχείρηση ‘GEOCHRI I.K.E. E.K.Γαλανάκης Ι.Κ.Ε.’ με έδρα την Αττική σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν».