ΕΦΚΑ: Λάθη στα εκκαθαριστικά ασφαλιστικών εισφορών του 2025 για μη μισθωτούς – Αναστέλλεται η πληρωμή της 1ης δόσης

Λάθη προέκυψαν στην εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς, για το 2025, με την διοίκηση του ΕΦΚΑ να βγάζει σχετική ανακοίνωση για την αναστολή πληρωμής της 1ης δόσης.

Στην ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ αναφέρεται πως κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας για τις ασφαλιστικές εισφορές σε μη μισθωτούς, σε μικρό ποσοστό εκκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025 λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΔ, ενόψει της μετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ.

Ωστόσο, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να γίνει τροποποιητική εκκαθάριση, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία.

Λόγω της κατάστασης, για τους ασφαλισμένους στους οποίους δεν προέκυψε χρεωστική εκκαθάριση, δεν απαιτείται η καταβολή της 1ης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την 29/05/2026, καθώς αναμένεται νέος υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.