Εύβοια: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άλλον ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο – Τρεις συλλήψεις

Ξυλοδαρμός ανάμεσα σε ανήλικους σημειώθηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Ερέτρια το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026). Στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο ένας ανήλικος.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ στις Αρχές για σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή της Ερέτριας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε για άγνωστο λόγο σε ανήλικο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο έφηβος φέρει τραύματα στη γνάθο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου και των γονέων του για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση και των υπολοίπων ανηλίκων που φέρεται να είχαν εμπλοκή στον ξυλοδαρμό του συνομήλικου τους.