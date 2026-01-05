Εύβοια: Τροχαίο με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και εγκλωβισμό γυναίκας – Βίντεο και φωτογραφίες

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας απεγκλώβισαν μία γυναίκα που παγιδεύτηκες μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Σύμφωνα με το evia online το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στην περιοχή του Καράβου στο Αλιβέρι με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένη μία γυναίκα.

Στο σημείο βρέθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης συνοδηγού.

Κατόπιν, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρών στο συμβάν που συνέβαλε στον απεγκλωβισμό και στελέχη της ΕΣΔΔΕ.

Δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν τον δρόμο στο σημείο.