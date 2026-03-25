Εύβοια: Τροχαίο με 4 αυτοκίνητα, ο υπαίτιος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος

Σφοδρή σύγκρουση συνολικά τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Εύβοια αργά το απόγευμα της Τρίτης (24.03.2026). Ο οδηγός που ευθύνεται για το πολλαπλό τροχαίο έσπευσε να εξαφανιστεί και αναζητείται.

Το τροχαίο έγινε σε κεντρικό δρόμο της Εύβοιας στο Βασιλικό, στο ύψος του εργοστασίου «Τempo».

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες, αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα από Χαλκίδα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Εκεί συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που πήγαινε κανονικά στην πορεία του.

Δύο οχήματα που ακολουθούσαν προσπάθησαν να τα αποφύγουν τα άλλα δύο, αλλά τελικά συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Το όχημα που προκάλεσε το ατύχημα και βγήκε εκτός δρόμου δεν είχε πινακίδες, ενώ ο οδηγός του εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνον υλικές ζημιές.

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό του υπαίτιου οδηγού.