Εύβοια: Φωτιά σε σπίτι χωριού κοντά στα Ψαχνά – Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά άρπαξε σπίτι στο χωριό Μακρυκάπα στην Εύβοια γύρω στις 9 το βράδυ της Τετάρτης (15.04.2026). Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε συναγερμός για να μην επεκταθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην περιοχή της Μακρυκάπας κοντά στα Ψαχνά Ευβοίας στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τελικά, κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε καυστήρα του σπιτιού.