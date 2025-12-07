Ζάκυνθος: Αδέσποτος σκύλος που μάζεψαν οι γονείς στο σπίτι σκότωσε το 2χρονο αγοράκι

Ασύλληπτη τραγωδία στη Ζάκυνθο με θύμα ένα 2χρονο αγοράκι καθώς ο σκύλος που είχε η οικογένεια στην αυλή του σπιτιού, του επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα.

Απαρηγόρητοι και σε κατάσταση σοκ είναι οι γονείς του παιδιού που δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο σκύλος, ράτσας πίτμπουλ, που ήταν αδέσποτος και τον μάζεψαν στο σπίτι τους στη Ζάκυνθο, θα έφτανε να δαγκώσει και να σκοτώσει το παιδί τους.

«Μου έφαγε το παιδί», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας του αγοριού που βρήκε φρικτό θάνατο από τα δόντια του μεγαλόσωμου σκυλιού στη Ζάκυνθο.

Στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου μεταφέρθηκε το παιδί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού, το αγοράκι μόλις 2 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί στα επείγοντα του νοσοκομείου έκαναν ότι μπορούσαν για να το σώσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Τα τραύματα του από τις αλλεπάλληλες δαγκωνιές του μεγαλόσωμου σκύλου ήταν τόσο βαριά, που το αγοράκι κατέληξε.

Οι πρώτες μαρτυρίες για την τραγωδία στον Άγιο Λέοντα

Οι πληροφορίες λένε πως το πιτμπουλ χίμηξε και δάγκωσε αστραπιαία το παιδί, τη στιγμή που είχε επιστρέψει μαζί με τους γονείς του από ψώνια στο σπίτι τους στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου.

Έντρομος ο πατέρας, αλβανικής καταγωγής, μαζί με τη Βρετανίδα σύζυγό του, προσπάθησαν να βγάλουν το κεφαλάκι του μέσα από τα δόντια του σκύλου.

«Από ότι μάθαμε το σκυλί ήταν αδέσποτο, το είχαν μαζέψει οι γονείς του παιδιού. Η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορεί να αρθρώσει κουβέντα με αυτό που συνέβη και ο πατέρας είναι κρατούμενος στην αστυνομία», είπε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o Πρόεδρος Πανελλήνιας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η πεθερά του πατέρα είχε νοικιάσει δίπλα τους ένα σπίτι, στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες πως είχε μαζέψει από τον δρόμο και φιλοξενούσε εκεί δεκάδες αδέσποτα σκυλιά.

Οι γονείς συνελήφθησαν, όπως προστάζει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Οι δύο γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο σκύλος βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία Ζακύνθου, η οποία θα αποφασίσει πόσο επικίνδυνος είναι πριν αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα παρθούν.