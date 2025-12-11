Ζάκυνθος: «Δεν μπορεί να εξημερωθεί» λέει η φιλοζωική για το πίτμπουλ που κατασπάραξε τον 2χρονο

Είναι ό,τι πιο απαθές έχει δει, αποκαλύπτει ο υπεύθυνος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ζακύνθου (ΔΙΚΕΠΑΖ), που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πίτμπουλ που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στο νησί.

«Εάν κάποιος δει τα τραύματα, όταν λέμε κατακρεουργήθηκε είναι λίγο», λέει ο ίδιος για το άτυχο βρέφος που βρήκε φριχτό θάνατο στα δόντια του πίτμπουλ στη Ζάκυνθο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης ουσιαστικά έκανε λόγο για ένα ζώο που δεν μπορεί να εξημερωθεί και δεν παρουσιάζει κανένα συναίσθημα, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψή του ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 (!) που ζητούν να το υιοθετήσουν.

«Μου ήρθε αίτημα από τον δήμαρχο να δούμε τι θα γίνει. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις, για να δουν αν η επιθετικότητά του προήλθε από κάποιο πρόβλημα υγείας, κακοποίησης ή οτιδήποτε άλλο. Το σκυλί ήταν ατσιπάριστο, αδέσποτο δηλαδή, κι ανήκει στον δήμο Ζακύνθου που θα πάρει την απόφαση», είπε αρχικά και στη συνέχεια τόνισε:

Τα σενάρια είναι τα εξής: Το σκυλί εξετάζεται από επιτροπή, κτηνίατρο, εκπαιδευτή κ.τ.λ. και θα στείλω το πόρισμα στον Δήμο. Εκεί θα αποφασίσει η πενταμελής επιτροπή τι θα γίνει».

«Πρώτη φορά βλέπω σκυλί με τέτοια απάθεια»

Ο υπεύθυνος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ζακύνθου (ΔΙΚΕΠΑΖ), κ. Γουρδομιχάλης είπε ότι το σκυλί δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχει αντιμετωπίσει στη ζωή του… «Πρώτη φορά βλέπω σκυλί με τέτοια απάθεια, έχουμε δεχθεί 60.000 ζώα. Αυτό το σκυλί δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα, κανένα συναίσθημα. Προβληματίζει πολύ η συμπεριφορά του».

Ακολούθως έστρεψε τα βέλη του και στους γονείς του 2χρονου που κατακρεουργήθηκε από το ζώο, αλλά και σε άλλους που διατηρούν ανάλογα καταφύγια υπό την ανοχή του κράτους. «Ήταν σε αυθαίρετο καταφύγιο το ζώο. Ο νόμος ψηφίστηκε κι εφαρμόστηκε το 2021 για τις αυθαίρετες κατασκευές καταφυγίων ζώων. Έκτοτε, με τροπολογίες παίρνει συνεχώς παρατάσεις και η κατάσταση διαιωνίζεται. Αυτό είναι τελείως απόμακρο ζώο. Ζούσε σε μια αυθαίρετη μονάδα χωρίς τίποτα… Ξέρετε πόσα ζώα έχουν πεθάνει φέτος χωρίς να τηρείται κανένα πρωτόκολλο σε τέτοιες κατασκευές; Λαμαρίνες, μέσα στη ζέστη, με φράχτες από κοτέτσια, τρώνε αφοδεύουν στον ίδιο χώρο; Δεν τηρείται κανένα πρωτόκολλο. Δίνονται διαδοχικές παρατάσεις με τροπολογία για να λειτουργούν τέτοια καταφύγια».

Η αποκάλυψη – σοκ!

Όπως είπε ο κ. Γουρδομιχάλης, «σε περίπτωση που αποφασιστεί ευθανασία θα πρέπει βάσει νόμου να αναρτηθεί η απόφαση στο διαδίκτυο», τόνισε και αποκάλυψε ότι: «Ήδη στο μέιλ μου έχουν έρθει τουλάχιστον 30 mail που ζητούν να υιοθετήσουν αυτό το σκυλί…».