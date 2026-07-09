Ζάκυνθος: Η στιγμή που ο πιλότος του F-16 βγαίνει σώος από το αεροσκάφος μετά την αναγκαστική προσγείωση

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου που πραγματοποίησε αεροσκάφος το F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας λόγω ένδειξης για φωτιά, το μεσημέρι της Πέμπτης (09.07.26), έφερε στο φως το Mega.

Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη. Τότε, ο πιλότος του αεροσκάφους αμέσως έλαβε εντολή να απορρίψει τα καύσιμα, και στη συνέχεια προσγειώθηκε στο κοντινότερο αεροδρόμιο απ’ τον Άραξο, ακριβώς απέναντι, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Το πρόβλημα που εκδήλωσε το αεροσκάφος φαίνεται πως δεν του επέτρεπε να ανοίξει τους τροχούς. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο διάδρομος προσγείωσης στρώθηκε με αφρό, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο χειριστής του μαχητικού, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, κατάφερε να βγει έγκαιρα, πριν το αεροσκάφος τυλιχθεί στις φλόγες και είναι καλά στην υγεία του. Κατά την προσγείωση του αεροσκάφους, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά που ξέσπασε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος είναι επισκευάσιμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το F-16 που ανήκει στην 335 Μοίρα της 116η Πτέρυγας Μάχης του Αράξου, εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου. Επειδή δεν άνοιξαν οι τροχοί του F-16, ο χειριστής του αναγκάστηκε να το προσγειώσει με την «κοιλιά» της ατράκτου πάνω σε αφρό που είχαν ρίξει εκ των προτέρων οι πυροσβέστες.

Μάλιστα, υπήρξε ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και ο χειριστής του κατόρθωσε να προχωρήσει με επιτυχία σε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιο πιθανή αιτία του ατυχήματος είναι η διαρροή καυσίμων, την οποία όταν εντόπισε ο πιλότος έσβησε τον κινητήρα και εκτέλεσε την διαδικασία προσγείωσης, χωρίς τροχούς. Από την τριβή στο έδαφος προκλήθηκε η φωτιά.

Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστό μέχρι να απομακρυνθεί το μαχητικό αεροσκάφος.

pic.twitter.com/BRIXXwVuDA July 9, 2026

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Ανακοίνωση για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».