Ζωή Λεμονάκη: Η μητέρα 5 παιδιών που πέρασε πρώτη στο Παιδαγωγικό στο Ρέθυμνο μετά την ανακοίνωση των βάσεων

Υπάρχουν ιστορίες που θυμίζουν πως η δύναμη της ψυχής μπορεί να νικήσει κάθε δυσκολία. Μία τέτοια ιστορία είναι αυτή της Ζωής Λεμονάκη, μιας μητέρας πέντε παιδιών από το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία απέδειξε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία, με την αγωνία της υποψήφιας να τελειώνει σήμερα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις.

Μετά την ανακοίνωση των βάσεων για τους υποψηφίους, σήμερα Πέμπτη 23.07.2026, η Ζωή κατάφερε να εισαχθεί πρώτη στο Τμήμα Παιδαγωγικής Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, που ήταν και η πρώτη της επιλογή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Φέτος ολοκλήρωσε το λύκειο με βαθμό 19,4, ενώ παράλληλα απέκτησε και πτυχίο Βρεφονηπιοκόμου με βαθμό 19,5. Όλα αυτά, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να επιτρέψει ούτε μία στιγμή στις δυσκολίες να τη λυγίσουν ή να την απομακρύνουν από τον στόχο της.

Η ζωή της δεν υπήρξε ποτέ εύκολη. Έχασε τη μητέρα της, παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία και άφησε το σχολείο για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Χρόνια αργότερα, όμως, βρήκε το κουράγιο να επιστρέψει στα θρανία, ξεκινώντας ξανά από την αρχή. Φοίτησε και στις τρεις τάξεις του 2ου ΕΠΑΛ και με επιμονή, αφοσίωση και σκληρή δουλειά κατάφερε να ξεχωρίσει, αναφέρει το neakriti.gr.

Όπως λέει η ίδια, η μητέρα της ήταν πάντα η μεγαλύτερη πηγή δύναμης στη ζωή της. «Στο μαύρο φόντο της ζωής μου, η μαμά μου ήταν η αχτίδα φωτός», αναφέρει συγκινημένη.

Σήμερα μεγαλώνει πέντε παιδιά, ηλικίας από 3 έως 16 ετών, και αναγνωρίζει πως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει χωρίς την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς της.

«Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη στήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα των παιδιών σου. Παρά τις δυσκολίες, τα κατάφερα», λέει, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας προς όλους, πως όσο δύσκολη κι αν είναι η διαδρομή, όσο μεγάλα κι αν μοιάζουν τα εμπόδια, ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγήσει κανείς τα όνειρά του.