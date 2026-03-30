Ζωγράφου: «Ήμουν σίγουρος ότι ήταν νεκρές», λέει ο συγγενής που ενημέρωσε την αστυνομία για το θρίλερ

«Ήμουν σίγουρος ότι η θεία μου και η ξαδέρφη μου ήταν νεκρές», λέει στο newsit.gr το συγγενικό πρόσωπο τον δύο γυναικών που αντιλήφθηκες ότι κάτι κακό είχε συμβεί στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδου στου Ζωγράφου κι ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Ένα θρίλερ για γερά νεύρα βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα μετά τον εντοπισμό δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα του Ζωγράφου. Μητέρα και κόρη 92 και 56 ετών αντιστοίχως, εντοπίστηκαν νεκρές σε δωμάτιο του σπιτιού που διέμεναν μαζί με γιο της οικογένειας ο οποίος μετά από εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Μάλιστα η πόρτα του σωματίου που ήταν τοποθετημένοι οι δύο σοροί είχε σφραγιστεί με δομικά υλικά, μεταξύ τρων οποίων και με στόκο.

«Όχι, δεν ήταν η θεία μου μόνο, ήταν η θεία μου και η πρώτη μου ξαδέρφη. Είναι από την πλευρά του πατέρα μου, ήταν η αδερφή του πατέρα μου η θεία μου. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι είμαι ο μοναδικός συγγενής εδώ στην Αθήνα. Τα τελευταία τρία χρόνια έχω χάσει όλη την οικογένειά μου και αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι μόνοι συγγενείς που μου είχαν απομείνει» λέει ο στενός συγγενής της οικογένεια και συνεχίζοντας προσθέτει: «Η θεία μου και η ξαδέρφη μου ερχόντουσαν τακτικά στο μαγαζί που έχω στου Ζωγράφου, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Γνώριζα ότι η ξαδέρφη μου είχε καρκίνο και έκανε χημειοθεραπείες. Η θεία μου ήταν υπερήλικας, περίπου 92 ετών, και είχε σοβαρή άνοια. Μαζί τους ζούσε και ο γιος της, ο οποίος είχε χρόνια ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν κλεισμένος στον εαυτό του, δεν είχε κοινωνικές επαφές και γενικά δεν ήταν καλά από μικρός».

Συνεχίζοντας ο ανιψιός της 92χρονης αναφέρει εδώ κι αρκετούς μήνες έβλεπε σπάνια τους τόσο την ηλικιωμένη γυναίκα όσο και τη ξαδέρφη του. «Το τελευταίο εξάμηνο με οκτάμηνο δεν τους έβλεπα και ανησυχούσα. Υπέθετα ότι ίσως βρίσκονται σε κάποιο νοσοκομείο, λόγω της κατάστασης της ξαδέρφης μου και της θείας μου. Παρ’ όλα αυτά, είχα και έναν φόβο, γιατί ο πατέρας μου πριν πεθάνει μού είχε πει να προσέχω τη θεία μου, γιατί ο Γιάννης δεν ήταν καλά και υπήρχε φόβος να γίνει κακό» λέει ο συγγενής της οικογένειας και συμπληρώνει: «Άρχισα να τους ψάχνω. Πήγαινα στο σπίτι, χτυπούσα το θυροτηλέφωνο και μου άνοιγε ο Γιάννης. Όταν τον ρωτούσα πού είναι η θεία μου, μου έλεγε ότι είναι στο βουνό. Αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές και μου κίνησε υποψίες. Κινήθηκα προς την αστυνομία, αλλά μου είπαν ότι χρειάζεται εισαγγελική εντολή και να κινηθούν συγγενείς πρώτου βαθμού. Επικοινώνησα με συγγενείς που βρίσκονται εκτός Αθήνας και δήλωσαν την εξαφάνιση. Τα τηλέφωνα όλων ήταν κλειστά και δεν είχαμε καμία επαφή».

Το συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας συνέχισε τις προσπάθειες του προκειμένου να συναντήσει τη θεία του και τη ξαδέρφη του και χθες ήταν η τελευταία φορά που τους αναζήτησε. «Πήγα ξανά χθες στα σπίτια τους. Έχουν δύο σπίτια, το ένα στο όνομα της ξαδέρφης μου και το άλλο στο όνομα του Γιάννη. Δεν βρήκα κανέναν στο ένα και στο άλλο, με έναν τρόπο κατάφερα να μπω στην πολυκατοικία χωρίς να φανώ από το ματάκι της πόρτας, και μου άνοιξε ο ξάδερφός μου. Η συμπεριφορά του ήταν περίεργη, κλείδωνε την πόρτα και δεν με άφηνε να μπω. Μου είπε ότι η θεία μου κοιμάται και ότι η ξαδέρφη μου έχει πάει στο άλλο σπίτι, ενώ ήξερα ότι αυτό δεν ισχύει».

Τότε ο ανιψιός και ξάδερφος των δύο γυναικών, χωρίς καμία καθυστέρηση ενημέρωσε στην αστυνομία, αναφέροντας στους άνδρες της ΕΛΑΣ ότι ήταν σίγουρος ότι οι δύο γυναίκες ήταν νεκρές. «Φοβήθηκα, αλλά δεν μπορούσα να μπω με το ζόρι χωρίς εισαγγελική εντολή. Κάλεσα ξανά την αστυνομία και τους είπα ότι είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι είναι νεκροί. Ήρθαν, αλλά χωρίς εισαγγελική εντολή δεν προχώρησαν. Αργότερα έμαθα ότι μπήκαν με εισαγγελική εντολή και βρήκαν μέσα στο σπίτι ότι είχε καλύψει τον χώρο με ασβέστη και τσιμέντο, προφανώς για να κρύψει τα πτώματα. Από τη δική μου πλευρά, πιστεύω ότι ο ξάδερφός μου δεν ήταν καλά και με όλα αυτά τα ψέματα προσπαθούσε να κρύψει το έγκλημα. Υπήρχαν και ενδείξεις κακοποίησης, γιατί η θεία μου είχε εμφανιστεί στο μαγαζί μου με σημάδια στο πρόσωπο. Δεν μπορούσα όμως να επέμβω μόνος μου» αναφέρει ο συγγενείς των δύο γυναίκων και συμπληρώνει: «Η θεία μου και η ξαδέρφη μου ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι. Η ξαδέρφη μου ήταν μορφωμένη, είχε σπουδάσει γαλλική φιλολογία και είχε πτυχία. Ο ξάδερφός μου επίσης ήταν μορφωμένος, αλλά είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα από μικρός, πιθανόν και κληρον

