Ζωγράφου: Αμίλητο και με ψυχολογικά προβλήματα περιγράφουν γείτονες τον 54χρονο που συνελήφθη για τις 2 δολοφονίες

«Δεν καταλάβαμε τίποτα, καμία μυρωδιά», λέει συγκλονισμένος γείτονας της οικογένειας στου Ζωγράφου, όπου βρέθηκαν οι σοροί δύο γυναικών μέσα στο διαμέρισμά τους, σε μια υπόθεση που έχει ξαφνιάσει τη γειτονιά.

Η αρχή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης έγινε το βράδυ της Κυριακής (29.03.2026), όταν συγγενείς των θυμάτων κατήγγειλαν στην ΕΛΑΣ πως οι δύο γυναίκες δεν είχαν δώσει σημεία ζωής εδώ και μήνες. Έτσι η αστυνομία έσπευσε στο διαμέρισμα της οικογένειας στου Ζωγράφου. Οι πρώτες επαφές με τον 54χρονο γιο ήταν ύποπτες, καθώς φέρεται να προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες δεν βρίσκονταν στο σπίτι. Έτσι τους οδήγησε τους σε ένα άλλο, άδειο διαμέρισμα για να μην ανακαλύψουν τις σορούς.

Όταν τελικά οι αστυνομικοί επέστρεψαν και μπήκαν στο σπίτι με εισαγγελική εντολή, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σε ένα δωμάτιο που ήταν σφραγισμένο περιμετρικά με στόκο, εντοπίστηκαν οι σοροί της 91χρονης μητέρας και της 56χρονης αδελφής του, σε προχωρημένη σήψη. Το γεγονός ότι το δωμάτιο ήταν κλεισμένο με τέτοιο τρόπο, ενισχύει τα σενάρια περί προσπάθειας απόκρυψης, ενώ προκαλεί απορίες για το πώς δεν είχε γίνει αντιληπτή καμία οσμή στην πολυκατοικία.

«Είχαμε να τους δούμε κανένα μήνα. Η γιαγιά απ’ ό,τι καταλάβαινα, δεν μπορούσε καν να βγει από το σπίτι, ήταν κατάκοιτη», λέει γείτονας των δυο γυναικών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.

«Κοιτάξτε, η γιαγιά ήταν μια μεγάλη γυναίκα, 90 χρονών. Είχε θέματα υγείας. Η κόρη δεν είχε παντρευτεί ποτέ στη ζωή της. Όλοι έμεναν μαζί. Η 56χρονη έβγαζε τη γιαγιά έξω, την πήγαινε σε ένα καφέ απέναντι από το σπίτι, Ήταν μαζί με τη μαμά της, έτσι όπως έπρεπε. Και ο γιος καμιά φορά ήταν μαζί τους», αναφέρει.

Μάλιστα, ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας είχε μια περίεργη συμπεριφορά, καθώς πολλοί λένε ότι δεν μιλούσε σχεδόν σε κανέναν.



«Ο γιος είχε τα θέματά του, ούτε “καλημέρα” δεν σου έλεγε. Έμπαινε – έβγαινε από την πολυκατοικία και δεν μιλούσε σε κανέναν. Πολύ κλειστός άνθρωπος… πολύ αδύνατος. Τον έχω πετύχει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, να φέρνει σακούλες, Ιούλιο μήνα, και να φοράει μπουφάν», περιγράφει στο newsit.gr.

«Κατά καιρούς μπορεί να άκουγες καμιά φωνή, της ηλικιωμένης με την μαμά της… αλλά αυτόν δεν τον άκουγα. Δεν έχω ακούσει ποτέ τη φωνή του. Εμείς δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Είχαμε να τους δούμε κάνα μήνα, αλλά δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι μπορεί να έχει κάνει τέτοιο πράγμα ο γιος.

Νομίζω ότι η γιαγιά είχε δύο αδερφές, που την έψαχναν. Και υπήρχε κι ένας ξάδερφος των παιδιών, που ήταν από τους λίγους που είχαν επαφή μαζί τους. Τώρα, απ’ ό,τι λένε, όταν πήγε η αστυνομία, ο γιος δεν άνοιξε την πόρτα, έλεγε ότι δεν μένουν εκεί αλλά στην οδό Ρόδων. Πήγε η αστυνομία εκεί, το σπίτι ήταν άδειο. Ξαναγύρισαν εδώ και πάλι δεν άνοιγε. Μετά δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα και μπήκαν», ισχυρίζεται ο γείτονας.

«Μπαίναμε κανονικά στην πολυκατοικία και ποτέ δεν είχαμε αντιληφθεί ότι μυρίζει κάτι και αυτό είναι περίεργο. Δεν μύριζε τίποτα. Μπαίναμε και βγαίναμε κάθε μέρα στην πολυκατοικία και δεν καταλάβαμε τίποτα. Αν είχαμε καταλάβει κάτι, θα είχαμε ειδοποιήσει. Και τον γιο, τουλάχιστον δύο εβδομάδες δεν τον είχα δει καθόλου. Ούτε να μπαίνει, ούτε να βγαίνει», καταλήγει ο γείτονας.

Tην ίδια συμπεριφορά φαίνεται να είχε ο 54χρονος και με άλλα άτομα της γειτονιάς όπως μας αναφέρει και άλλη γειτόνισσα.

Η ίδια τον περιέγραψε ως ψυχρό και αμίλητο.

«Αδύνατος, παραμελημένος, ταλαιπωρημένος. Αυτό, έτσι ήταν πάντα. Δεν ξέρεις ο καθένας τι “ρόλο βαρά”», αναφέρει.

Σημαντικές πληροφορίες αναμένεται να αναδείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο γυναικών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από φυσικά αίτια έως εγκληματική ενέργεια, ενώ δεν αποκλείεται να διερευνηθεί και η ψυχική κατάσταση του 54χρονου.

Για τη διπλή δολοφονία έχει συλληφθεί ήδη ο 54χρονος ο οποίος υποστήριξε πως οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια και τις μετέφερε στο δωμάτιο για να κρύψει τον θάνατό τους.

