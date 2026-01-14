Ηλίας Παπαγγελής για Μαρία Καρυστιανού: «Θα μπει στην ελληνική Βουλή να “ξετρυπώσει” τον κ. Καραμανλή»

Διχασμό φαίνεται να έχει φέρει η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για την ίδρυση κόμματος, όμως όπως φαίνεται κάποιοι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, είναι μαζί της και τη στηρίζουν. Ο πατέρας της Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία, μίλησε αποκλειστικά στο Live News.

Ο Ηλίας Παπαγγελής, μιλώντας στην εκπομπή, τόνισε ότι τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, κανένας υπεύθυνος δεν έχει ακόμη λογοδοτήσει και όπως αναφέρει θα στηρίξουν τη Μαρία Καρυστιανού για να μπει στη Βουλή.

«Έχουν περάσει τρία χρόνια από ένα τέτοιο έγκλημα με 57 νεκρούς, με 200 τραυματίες, με τεράστια καταστροφή και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Είναι όλοι στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Και μας χλευάζουν, μας ειρωνεύονται, μας λένε ψεκασμένους, μας λένε αριστερούς, μας λένε ακροδεξιούς. Εμείς δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε γονείς που μας στέρησαν τα παιδιά μας. Χωρίς λόγο και άδικα. Γιατί κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Δεν τους άφησε η διαπλοκή, η διαφθορά και η ανικανότητά τους και η έννοιά τους στις τσέπες τους, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και έτσι χάσαμε τα παιδιά μας».

Σε ερώτηση για το αν το κόμμα Καρυστιανού θα μπορούσε να συμβάλει στην τιμωρία των υπευθύνων, απάντησε: «Πού πήγε ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος για όλους εμάς και για πολύ κόσμο θεωρείται απόλυτα ένοχος για αυτό που συνέβη; Αυτός υπέγραψε τις παρατάσεις των συμβάσεων, αυτός έκανε τις διαπραγματεύσεις με τους εργολάβους των σιδηροδρομικών έργων, αυτός έκανε τις καινούριες συμβάσεις με τη Hellenic Train. Πού πήγε να κρυφτεί ο κύριος Καραμανλής μετά το έγκλημα των Τεμπών; Στην ελληνική Βουλή. Εκεί δεν πήγε; Αφού τον ψήφισαν οι συντοπίτες του. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς τώρα. Το ίδιο θέλει να κάνει και η κυρία Καρυστιανού. Αφού παίζουμε κρυφτούλι, θα ψηφιστεί απ’ τον ελληνικό λαό και θα μπει στην ελληνική Βουλή να ‘’ξετρυπώσει’’ τον κύριο Καραμανλή και όλους όσους είναι υπεύθυνοι».

«Αν λειτουργούσε η Δικαιοσύνη δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν λειτουργεί η Δικαιοσύνη. Θα πάμε για έβδομη φορά στη Λάρισα για το θέμα των βίντεο. Τον Νοέμβριο, έγινε ένα δικαστήριο στην Ευελπίδων για τους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που έγραψαν ψέματα στις εκθέσεις τους για να καλύψουν τους συναδέλφους τους, τους ελεγχόμενους στην ΓΑΙΟΣΕ. Αποκαλύφθηκαν, πήγαν στο δικαστήριο και εκεί, αντί να κατηγορηθούν, το κράτος έστειλε υπεράσπιση δικηγόρο απ’ το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε; Πώς θα δικαιωθούμε στα δικαστήρια;

Και τι να κάνει η κυρία Καρυστιανού στο σύλλογο; Να λέει πληρώστε τη ΔΕΗ και πληρώστε τον ΟΤΕ και πληρώστε το ενοίκιο; Δεν είναι αυτή η δουλειά της. Αφού βγήκε μπροστά και έγινε αποδεκτή από όλο αυτό τον κόσμο. Και αν δεν φτάσει σε ένα παραπάνω επίπεδο όλη αυτή η διεκδίκηση, να δικαιώσουμε τα παιδιά μας, να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που είναι ένοχοι, όσο ένοχοι είναι… Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα», είπε ακόμη.