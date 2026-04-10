Ηλεία: Τρεις μήνες έκαιγαν, δάγκωναν και χτύπαγαν το 10 μηνών βρέφος – «Φοβόμουν τον σύντροφό μου», λέει η μητέρα του

Νέες αποκαλύψεις για την σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης του 10 μηνών βρέφους από την μητέρα του και τον πατριό του στην Ηλεία. Το μικρό κοριτσάκι συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Πάτρας ενώ για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ήδη οι 2 κατηγορούμενοι.

Όπως φαίνεται από τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος κακοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, παρά τις αρχικές αναφορές πως τα τραύματα στο σωματάκι του προκλήθηκαν τον τελευταίο μήνα. Υπενθυμίζεται πως το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας με υψηλό πυρετό, δαγκωματιές, μώλωπες και καψίματα από τσιγάρο με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν αμέσως σε καταγγελία για την πιθανή κακοποίησή του.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα 40 στον αριθμό.

Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν αρχικά πως τα τραύματα προκλήθηκαν από ατύχημα πάνω σε παιχνίδι με τα ξαδέλφια του βρέφους αλλά στη συνέχεια ο 18χρονος σύντροφος της μητέρας παραδέχθηκε την άγρια κακοποίηση.

Ο 18χρονος ομολόγησε ότι το είχε κάψει με τσιγάρα, ενώ όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα.

Η μητέρα με τη σειρά της ισχυρίστηκε πως φοβόταν και δεν μπορούσε να αντιδράσει ή να εμποδίσει τον σύντροφό της. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα είναι έγκυος στο 2ο παιδί της.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται στις 16 Μαρτίου 2026, μετά από καταγγελία των γιατρών του νοσοκομείου Ηλείας.

Η μητέρα, όταν κατάλαβε πως οι γιατροί υποψιάζονται την κακοποίησή του, άρπαξε το βρέφος και τράπηκε σε φυγή. Λίγες ημέρες μετά, εντοπίστηκε και το μωρό διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας σε σοβαρή κατάσταση.

Εκεί διαπιστώθηκε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, μώλωπες και σημάδια από καψίματα.

Οι αστυνομικοί λίγες ημέρες μετά συνέλαβαν μητέρα και πατριό και έτσι οδηγήθηκαν ενώπιων ανακρίτριας η οποία έκρινε την προφυλάκισή τους για την υπόθεση κακοποίησης.

Πληροφορίες από patrisnews.com