Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός, σε επιφυλακή οι δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία καθώς έχει «ανέβει» επικίνδυνα ο ποταμός Αλφειός.

Η ανησυχία εστιάζεται κυρίως στα νερά που κατεβαίνουν από την Αρκαδία προς την Ηλεία καθώς όπως επισημαίνεται ο ποταμός Αλφειός έχει αρχίσει να «φουσκώνει» από ψηλά, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στο τμήμα από τον Λάδωνα και κάτω.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας (02/02/2026), κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου βρέθηκε στην γέφυρα του Αλφειού για αυτοψία προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να προχωρήσει σε προληπτικές ενέργειες ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερχείλισης και πλημμυρικών φαινομένων.

Η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Κική Διονυσοπούλου, μιλώντας στο ilialive.gr, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε άμεση παρέμβαση με στόχο να διασφαλιστεί πως τουλάχιστον μέχρι το πρωί, τα νερά του ποταμού δεν θα ξεφύγουν από την κοίτη τους.

«Κάναμε μία μικρή παρέμβαση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το πρωί δεν θα περάσει το ποτάμι, δεν θα μπει μέσα στα αυλάκια για να πλημμυρίσει την περιοχή. Αύριο θα αποφασίσουμε για περαιτέρω ενέργειες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί εκ νέου, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για νέα έντονα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη. «Αύριο θα ελέγξουμε και πάλι την κατάσταση και θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, καθώς περιμένουμε νέα φαινόμενα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι όμοροι δήμοι με τον Αλφειό παραμένουν σε επιφυλακή.

Η εμπειρία του παρελθόντος, και ειδικότερα τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί το 2012, εντείνει την ανησυχία των αρμόδιων υπηρεσιών. «Επειδή το φοβόμαστε, καθώς το έχουμε ξαναζήσει, λάβαμε προσωρινά μέτρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε μία πιθανή άσχημη εξέλιξη. Κάναμε μια παρέμβαση στην άκρη στο ποτάμι για να μην περάσουν τα νερά στους τάφρους», εξήγησε η κ. Διονυσοπούλου.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με τις αποφάσεις για τυχόν πρόσθετα μέτρα να λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη της στάθμης του Αλφειού και τις καιρικές συνθήκες, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν οι γύρω από το ποτάμι περιοχές.