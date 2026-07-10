Ηλεκτρονικές εξετάσεις με tablets στο ΑΠΘ – Ψηφιακό σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε 27 Τμήματα

Σε εφαρμογή έχει τεθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διεξαγωγής εξετάσεων, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδρύματος.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διάθεση 2.730 tablets, καθώς και του απαραίτητου λογισμικού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εξεταστικής διαδικασίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών και διδασκόντων.

Την εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησαν στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης.

Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα του ΑΠΘ για την υποστήριξη της επόμενης φάσης του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 8.000 φοιτητές, καλύπτοντας 27 Τμήματα και 165 προπτυχιακά μαθήματα.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτήθηκε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία μειώνει τον χρόνο βαθμολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, περιορίζει τον διοικητικό φόρτο για το διδακτικό προσωπικό και συμβάλλει στη σημαντική εξοικονόμηση χαρτιού και αναλώσιμων, καθώς αφορά περίπου 5.000 εξεταζόμενα μαθήματα ετησίως και περισσότερους από 50.000 φοιτητές. Παράλληλα, αξιοποιεί την υφιστάμενη Τράπεζα Θεμάτων του Πανεπιστημίου και δημιουργεί δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνεχή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΘ, το σύστημα υποστηρίζει διαφορετικές μορφές εξέτασης, μεταξύ των οποίων ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξη κειμένου, μαθηματικές πράξεις και σχεδιαγράμματα, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί, επίσης, στη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας. Οι συσκευές συνδέονται αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένο ασύρματο δίκτυο, μέσω του οποίου πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν μόνο οι εξεταζόμενοι φοιτητές, χωρίς δυνατότητα εξωτερικής επικοινωνίας ή αναζήτησης πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι η υλοποίηση του έργου ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Πανεπιστημίου για την επόμενη φάση του ψηφιακού του εκσυγχρονισμού, σημειώνοντας ότι «οι ψηφιακές εξετάσεις σημαίνουν ταχύτερη ανακοίνωση αποτελεσμάτων, εξοικονόμηση ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων, αλλά κυρίως ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και πιο λειτουργικό δημόσιο πανεπιστήμιο».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΑΠΘ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της θεσμικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, επισημαίνοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί πλέον καθημερινή πραγματικότητα για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, έκανε λόγο για ένα έργο που επισφραγίζει έναν χρόνο συστηματικής συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος του Πανεπιστημίου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία υλοποιείται μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδρύματος.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και τα στελέχη του Πανεπιστημίου που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.