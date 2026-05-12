Ηλιούπολη: Ανατριχίλα από το σημείωμα της 17χρονης – «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα»

Συγκλονίζει το γράμμα που άφησε στους γονείς της η μια από τις δυο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας έξι ορόφων στην Ηλιούπολη.

Οι δυο 17χρονες βούτηξαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη με αποτέλεσμα το ένα κορίτσι να πεθαίνει και το άλλο να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το γράμμα που άφησε η 17χρονη προκαλεί ανατριχίλα.

Το κορίτσι περιγράφει την κατάθλιψη που βίωνε εδώ και τρία χρόνια και αναφέρεται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που θα δώσει και που «δεν θα περάσει».

Και καταλήγει πως «δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Το γράμμα που παρουσιάσει το Live News αναφέρει τα εξής: Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος.

Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά.

Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.

Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω.

Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε μία πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη. Ο άνθρωπος που κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά την πτώση μίλησε στο Live News.

«Άκουσα ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα α-α-α και ακριβώς μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Και γυρνώντας το κεφάλι, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο, ήτανε δύο κοπελιές κάτω, στο πάτωμα, χτυπημένες.

Κατευθείαν βέβαια πήρα το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια είδα ότι κατέβηκε μια κυρία που μένει στον πρώτο και ένα άλλο παλικάρι με, έτσι, μακρύ μαλλί, ο οποίος τελικά ήταν ο αδερφός μιας της κοπέλας».

Ένοικος της πολυκατοικίας αποκαλύπτει στο Live News πως η μία 17χρονη που γνώριζε από μικρό παιδί έχασε πρόσφατα τον πατέρα της. Μια απώλεια που σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία της στοίχισε πολύ.

«Αυτό το παιδί ζοριζόταν πάρα πολύ προφανώς γιατί είχανε, είχαν υποστεί την απώλεια του πατέρα της. Και εντάξει είναι λυπηρό, δηλαδή είναι σοκαριστικό ρε παιδιά. Από ότι είδα το σημείωμα που έμαθα πρέπει να ήταν δυσβάσταχτη η απώλεια του μπαμπά», προσθέτει ο γείτονας.

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η μια από τις δύο 17χρονες

Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε 7 λεπτά, όμως το ένα κορίτσι ήταν ήδη νεκρό. Το άλλο μεταφέρθηκε αρχικά με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Ασκληπιείο Βούλας με τη ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένο στο ΚΑΤ.

Συγκεκριμένα, φέρει εγκεφαλικό οίδημα, θλάσεις στο συκώτι και πνεύμονα, ενώ πολύ σοβαρό είναι το κάταγμα που φέρνει στη λεκάνη.

Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στο Live News για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού: «Σήμερα ήταν μια πολύ άσχημη μέρα. Τα δύο κορίτσια με το ΕΚΑΒ, ένα νεκρό και το ένα σε πολύ σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Εκεί παρότι το ένα παιδί ήταν νεκρό, οι γιατροί πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ, κάνοντας ότι μπορούσαν προκειμένου να τα επαναφέρουν. Και δυστυχώς δεν τα καταφέρανε.

»Και το άλλο παιδί προσπάθησαν να το σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά, διασωληνώθηκε, βρίσκεται στην αναζωογόνηση και τώρα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των νοσοκομείων για να δούμε μήπως το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αναζωογόνηση διασωληνωμένο.

Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή(να χειρουργηθεί) γιατί είναι αιμοδυναμικά ασταθής, αλλά όμως γίνονται προσπάθειες να σταθεροποιηθεί και να δούμε αν θα χειρουργηθεί στο νοσοκομείο, στο Ασκληπιείο ή σε άλλο νοσοκομείο που είναι πιο εξειδικευμένο για τέτοιες περιπτώσεις».



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/ilioupoli-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/ilioupoli-2.mp4

Στο σημείωμα η 17χρονη δεν αναφέρεται καθόλου στην φίλη της και τους λόγους που επέλεξε και εκείνη να πέσει στο κενό.

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, διοικητής του Ασκληπιείου, σε νεότερες δηλώσεις του είπε πως το 17χρονο παιδί αναμένεται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

«Αποφασίστηκε από εκτεταμένο Ιατρικό Συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εν προκειμένω στο ΚΑΤ. Είναι πολυτραυματίας.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/ilioupoli-3.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/ilioupoli-4.mp4

Στους γονείς και στους οικείους παρέχεται κάθε δυνατή ψυχολογική μέριμνα από πλευράς του νοσοκομείου και όλοι οι φορείς είμαστε σε συνεχή, διαρκή και εντατική συνεργασία».