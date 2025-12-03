Ηλιούπολη: Γονείς καταγγέλλουν σύλλογο κολύμβησης ότι αρνείται να αποδεσμεύσει τα δελτία ανήλικων αθλητών

Ένα αδιανόητο αλλά όχι πρωτοφανές περιστατικό συμβαίνει στην Ηλιούπολη, όπου σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, ένας σύλλογος κολύμβησης της πόλης, δεν δίνει τα δελτία των ανήλικων αθλητών που θέλουν να μεταγραφούν σε άλλον σύλλογο.

Με επιστολή τους, 13 γονείς κατήγγειλαν τον κολυμβητικό σύλλογο, ο οποίος αρνείται να αποδεσμεύσει ανήλικους αθλητές ενώ αναμένουν κάποια δίκαιη λύση για την αποδέσμευση των παιδιών τους.

H επιστολή των γονέων

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Προς: Τον Δήμαρχο Ηλιούπολης

Κοιν.:

– Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Δήμου Ηλιούπολης

– Δημοτικές Παρατάξεις Δήμου Ηλιούπολης

Θέμα: Αντικανονική και επιζήμια συμπεριφορά αθλητικού σωματείου που δραστηριοποιείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Οι κάτωθι υπογράφοντες γονείς ανήλικων αθλητών, που προπονούνται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε σειρά γεγονότων που έχουν προκαλέσει σοβαρή ψυχολογική και οικονομική ταλαιπωρία σε εμάς και κυρίως στα παιδιά μας.

Συγκεκριμένα, αθλητικό σωματείο που δραστηριοποιείται εντός του δημοτικού κολυμβητηρίου Ηλιούπολης:

– απέστειλε ηλεκτρονική επιστολή προς τους γονείς και τους ανήλικους αθλητές, που δεν επιθυμούν πλέον να παραμείνουν στο εν λόγω σωματείο, με προτροπή αποχώρησης από το κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, προς σωματεία που δεν εδρεύουν ή δεν προπονούνται σε αυτό.

– αρνείται να παραδώσει τα δελτία των αθλητών, εμποδίζοντας τους να συνεχίσουν την αθλητική τους δραστηριότητα σε άλλον σύλλογο της επιλογής τους, –

έχει δημιουργήσει σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο στα παιδιά, τα οποία βιώνουν αβεβαιότητα, απογοήτευση και ανασφάλεια, ενώ παράλληλα δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην αθλητική τους εξέλιξη.

Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν, κατά την άποψή μας, τις αρχές του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της ισότιμης πρόσβασης των δημοτών στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, πλήττουν το παιδαγωγικό πνεύμα και την αποστολή του Δήμου ως φορέα που στηρίζει τον παιδικό αθλητισμό και την ψυχική υγεία των νέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε:

1. Τη διενέργεια άμεσης και ανεξάρτητης έρευνας από τον Δήμο σχετικά με τη νομιμότητα και τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου σωματείου σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας του κολυμβητηρίου.

2. Τη διασφάλιση ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης παραμένει χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος για όλους τους αθλητές.

3. Την παρέμβαση του Δήμου ώστε να αποτραπούν στο μέλλον πρακτικές που προσβάλλουν το πνεύμα του αθλητισμού και προκαλούν ψυχική επιβάρυνση σε ανήλικους.

Ο σκοπός μας δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η προστασία των παιδιών και η εύρυθμη λειτουργίας ενός δημοτικού αθλητικού χώρου που ανήκει σε όλους τους πολίτες.

Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε το αυτονόητο: να μπορούν τα παιδιά μας να αθλούνται ελεύθερα, με αξιοπρέπεια και χωρίς εμπόδια, στο χώρο που ανήκει σε όλους – το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης.

Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλουμε στη διερεύνηση του θέματος με διαφάνεια και υπευθυνότητα».

Πρακτικές σαν και αυτές που καταγγέλλουν οι γονείς των παιδιών, σίγουρα δεν προάγουν τον αθλητισμό ενώ φέρνουν πίσω και αποθαρρύνουν τους ανήλικους αθλητές από το να κυνηγήσουν το όνειρό τους, καθώς η καθυστέρηση στο να δοθούν τα δελτία δεν επιτρέπει στα παιδιά να συμμετέχουν σε αγώνες κάτι που είναι αρκετά επιζήμιο αν σκεφτεί κανείς ότι κάποια από αυτά βρίσκονται σε προετοιμασία για πανελλήνιες και έχουν ήδη αρκετές διακρίσεις στην κολύμβηση.