Ηράκλειο: Αδιανόητα βασανιστήρια σε διαμέρισμα – 42χρονη χτυπούσε γυναίκα, της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά, σκληρές εικόνες

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας κακοποίησης μιας 53χρονης Ρωσίδας, η οποία φέρεται να υπέστη βασανιστήρια από 42χρονη Ρουμάνα μέσα σε σπίτι, στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι εικόνες που έρχονται από τα βασανιστήρια στο Ηράκλειο είναι αδιανόητες. Η 42χρονη Ρουμάνα φέρεται να έβγαλε απίστευτο μένος προς τη Ρωσίδα, η οποία βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα, ενώ δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με μπαλτά και να την χτυπά με βία με ένα ρόπαλο.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στις αρχές Ιουλίου και την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου