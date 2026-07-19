Ηράκλειο: Ανήλικες ξυλοκόπησαν 15χρονη μαθήτρια και τραβούσαν βίντεο – Την χτυπούσαν με γροθιές στο κεφάλι

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.07.2026) στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα μία 15χρονη μαθήτρια, η οποία φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από δύο συνομήλικες, ενώ η επίθεση καταγραφόταν με κινητό τηλέφωνο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ενημέρωσαν την Αστυνομία για τον τραυματισμό της ανήλικης μαθήτριας.

Σύμφωνα με την προανάκριση, η 15χρονη είχε προηγουμένως τηλεφωνική επικοινωνία με δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 16 ετών, και συμφώνησαν να συναντηθούν προκειμένου να λύσουν προσωπικές τους διαφορές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 14χρονη και η 16χρονη φέρονται να επιτέθηκαν στην 15χρονη, χτυπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι με γροθιές.

Στο σημείο βρισκόταν και μία ακόμη 15χρονη, αλβανικής καταγωγής, μαζί με άλλους ανήλικους που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσαν την επίθεση από υπερυψωμένο σημείο, φέρονται να ενθάρρυναν τις δύο ανήλικες που χτυπούσαν τη μαθήτρια και κατέγραφαν το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.

Η 14χρονη που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση και η 15χρονη που βιντεοσκοπούσε το περιστατικό συνελήφθησαν, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση των κινητών τους τηλεφώνων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η 16χρονη που φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η 15χρονη, μετά την επίθεση, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.