Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής από την φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα – Κάηκαν σχεδόν τα μισά

Εφιάλτη έζησαν οι ιδιοκτήτες επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων αφού σχεδόν τα μισά ενοικιαζόμενα οχήματα έγιναν στάχτη από την φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Επαρχιακή Οδό Ηρακλείου – Μοιρών στο ύψος των Γουρνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, σχεδόν 20 οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, από τα 45, περίπου, που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή σταθμευμένα στο οικόπεδο, όπου ξέσπασε η φωτιά στο Ηράκλειο.

Η ολοκληρωτική σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των οχημάτων, έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη οικονομική ζημία για τον ιδιοκτήτη.

Το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, στο σημείο βρέθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, προκειμένου να μετακινήσουν τα οχήματα που δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, με το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής να διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:50, όταν η φωτιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.