Ηράκλειο: Επιτήδειοι εξαπάτησαν γυναίκα με νέο κόλπο – Της έταξαν επίδομα χρυσαφικών

Ένα νέο κόλπο βρήκαν επιτήδειοι στο Ηράκλειο προκειμένου να εξαπατήσουν μια γυναίκα δελεάζοντας την με ένα διαφορετικό επίδομα.

Μετά τα market pass και τις επιστροφές φόρου άγνωστοι στο Ηράκλειο «εφηύραν» το επίδομα χρυσαφικών. Το έταξε ένας άνδρας σε μια 65χρονη, καθώς την κάλεσε χθες (20.02.2026) στο τηλέφωνο, της είπε ότι είναι λογιστής και ότι πρέπει να καταγράψει τα χρυσαφικά της, για να λάβει τα χρήματα.

Η 65χρονη πείστηκε και λίγο αργότερα, αφού όρισε ραντεβού με τον δήθεν λογιστή, εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας στον οποία η γυναίκα παρέδωσε την μπιζουτιέρα με όλα της τα κοσμήματα!

Όταν είδε… να μην της καταβάλλεται το μαϊμού επίδομα και αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Όμως τα κοσμήματα έχουν γίνει… καπνός!