Ηράκλειο: Ζημιές σε 7 αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης – Τα βρήκαν με σπασμένα παρμπρίζ

Έξαλλοι είναι οι ιδιοκτήτες των 7 αυτοκινήτων που τα βρήκαν με σπασμένα παρμπρίζ και φθορές, σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο.

Άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές σε 7 αυτοκίνητα, που τα είχαν παρκάρει επί της οδού Σενετάκη κοντά στο αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης”, λίγο μετά τον σταθμό του ΚΤΕΛ, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ωστόσο, οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή.

Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και κατά το παρελθόν με εκτεταμένες ζημιές και με παρόμοιο τρόπο δράσης.