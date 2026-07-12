Ηράκλειο: Η στιγμή που ο μεθυσμένος τουρίστας διέλυσε με το τζιπ του αυτοκίνητα και τούμπαρε στη μέση του δρόμου

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το σοβαρό τροχαίο που συνέβη το πρωί της Κυριακής (12.07.2026), όταν μεθυσμένος οδηγός με το αυτοκίνητό του διέλυσε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τινάχθηκε στον αέρα και τούμπαρε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Ο μεθυσμένος τουρίστας με το μαύρο τζιπ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εκσφενδονίστηκε από το οδόστρωμα πέφτοντας αρχικά πάνω σε ένα δέντρο και στη συνέχεια πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο δρόμο, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα ανετράπη και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, ενώ τουλάχιστον τρία σταθμευμένα αμάξια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο βίντεο, του neakriti.gr, φαίνεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου:

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Από «θαύμα» σώθηκε ένας άνθρωπος που σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα αμάξια.