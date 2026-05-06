Ηράκλειο: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας του 21χρονου από τον 54χρονο δράστη στη μέση του δρόμου

Βίντεο ντοκουμέντο από την αδιανόητη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο από τον 54χρονο δράστη το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) παρουσιάζει το newsit.gr.

Η δολοφονία του νεαρού σημειώθηκε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο, παρουσία περαστικών και διερχόμενων οχημάτων. Κάτι που όμως δεν πτόησε τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, ο οποίος πυροβόλησε και στη συνέχεια κλώτσησε το θύμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο νεαρός βγαίνει από το αυτοκίνητό του αμέσως μετά από σύγκρουση με το όχημα του 54χρονου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται έξι πυροβολισμοί και μια κραυγή, προτού καταρρεύσει στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 54χρονος, οδηγώντας μαύρο αγροτικό όχημα, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του θύματος, κατέβηκε από αυτό και τον πυροβόλησε επανειλημμένα.

Ο 21χρονος, αν και φέρεται να έφερε όπλο, επιχείρησε να διαφύγει και δεν ανταπέδωσε.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/kriti.mp4

Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη οπλοφορία πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.