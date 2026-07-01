Ηράκλειο: Νεκρός ο 55χρονος μοτοσικλετιστής που είχε τυλιχτεί στις φλόγες

Θλίψη έχει σκορπίσει στο Ηράκλειο ο θάνατος του 55χρονου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή πέντε ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όμως τελικά υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 26.06.2026 στο Ηράκλειο, όταν ο 55χρονος φέρεται να φρέναρε τη μηχανή του, θεωρώντας ότι άλλο όχημα θα έμπαινε στη διασταύρωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να επεκτείνεται στα ρούχα του και να του προκαλεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχοντας τις αισθήσεις του, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

Από την πρώτη στιγμή, οι θεράποντες ιατροί χαρακτήριζαν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τα εγκαύματα που είχε υποστεί ήταν πολύ σοβαρά.

Όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 55χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.