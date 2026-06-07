Ηράκλειο: Συνελήφθη 80χρονη μετά από καταγγελία του πρώην συζύγου της για απειλή με μαχαίρι

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής (05/06/2026) στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φοινικιάς, με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας 82χρονος άνδρας κατήγγειλε στις Αρχές στο Ηράκλειο ότι η 80χρονη πρώην σύζυγός του τον απείλησε με μαχαίρι χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Μετά την καταγγελία, η ηλικιωμένη γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του.