Ηράκλειο: Τα 11 βίντεο που «ξεκλείδωσαν» το κολαστήριο της φρίκης – Χτυπούσε την 55χρονη, την βασάνιζε και το απολάμβανε

Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους τα φρικτά βασανιστήρια που πέρασε μια 55χρονη γυναίκα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Επί ένα μήνα μια 42χρονη την κρατούσε «φυλακισμένη» σε σπίτι στο Ηράκλειο και την υπέβαλλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία κατέγραφε σε κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν 11 βίντεο με σκληρές εικόνες, στα οποία έχουν καταγραφεί χτυπήματα με ρόπαλο στο κεφάλι και το κόψιμο των μαλλιών της 55χρονης με μπαλτά. Πρόκειται για βίντεο γεμάτα απειλές και ύβρεις σε βάρος του ανυπεράσπιστου θύματος.

Οι εικόνες από τα βίντεο της κακοποίησης είναι σοκαριστικές. Η 55χρονη βρίσκεται δεμένη μέσα σε δωμάτιο σπιτιού στο Ηράκλειο και δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα: κλωτσιές στην πλάτη, χαστούκια, ενώ της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά.

Η 42χρονη, η οποία βιντεοσκοπεί ταυτόχρονα τις πράξεις της, συνεχίζει την επίθεση με ξεκάθαρο σκοπό τον εξευτελισμό του θύματος και δείχνει να το απολαμβάνει.

Στα πλάνα, η 42χρονη εμφανίζεται να κάθεται δίπλα στο θύμα κρατώντας ένα ρόπαλο. Παρά το γεγονός ότι η 55χρονη αιμορραγεί εξαιτίας των χτυπημάτων που έχει δεχτεί στο κεφάλι, η 42χρονη δεν σταματά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής κινητού τηλεφώνου, οι αστυνομικοί εντόπισαν την επίμαχη συσκευή και διαπίστωσαν την ύπαρξη των βίντεο. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δήλωσε άγνοια για όσα συνέβαιναν.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 55χρονη δεχόταν συνεχείς απειλές για τη ζωή της και ύβρεις, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της κακοποίησης. Η 42χρονη φέρεται να είχε κλειδώσει την εξώπορτα, να είχε δέσει το θύμα και να κατέγραφε τα πάντα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν τα βίντεο προορίζονταν για τρίτους, ούτε ποια ήταν η σχέση των δύο γυναικών, ενώ το υλικό εντοπίστηκε στο κινητό της 42χρονης.

Το θύμα κατάφερε να αποδράσει από το σπίτι όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Λύθηκε και, παρά το γεγονός ότι ήταν αιμόφυρτη, κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα που πιθανόν ανήκει στην 55χρονη, ένα σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Η σοκαριστική υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.