Ηράκλειο: Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη – Την σκότωσε, μετακίνησε το πτώμα και το αυτοκίνητο

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο.

Η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη την Κυριακή (19/04/2026) είχε σημάνει συναγερμό στο Ηράκλειο, καθώς είχαν χαθεί πλήρως τα ίχνη της μητέρας από την περιοχή Δάφνες.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/04/2026) νεκρή και σκεπασμένη με ένα χαλί, μέσα στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στα πίσω καθίσματα, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας ενώ φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, τηλεφώνημα που έγινε στην Αθήνα στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, κινητοποίησε τις αρχές της Κρήτης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο της 43χρονης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή, σαν μικρή χαράδρα, στο ύψος βενζινάδικου, λίγο πριν την είσοδο του οικισμού Αγίας Βαρβάρας.

Δεκάδες οχήματα βρίσκονται σταματημένα στην αρχή του δρόμου, πριν τον οικισμό της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος κατευθύνεται προς το όχημα της άτυχης 43χρονης.

Τα μέλη της οικογένειας ζητούν να βρεθούν στο σημείο όπου βρίσκεται το όχημα με το άψυχο σώμα της κοπέλας, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστές, όπου πραγματοποιούν αυτοψία.

Ο 40χρονος την σκότωσε και μετακίνησε το πτώμα και το αυτοκίνητό της

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, δεν τέλεσε εκεί τη δολοφονία της αλλά μετακίνησε το αυτοκίνητο και τη σορό της άτυχης γυναίκας, θέλοντας να καλύψει τα ίχνη του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, την Κυριακή 19 Απριλίου, γύρω στις 11:00, ο δράστης (που αργότερα αυτοκτόνησε) συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Μια ώρα μετά, γύρω στις 12:00, καταγράφηκε να πηγαίνει πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών.

Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, άφησε το αυτοκίνητο της γυναίκας. Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

Τέσσερις ημέρες μετά από την δολοφονία της και συγκεκριμένα σήμερα (22/04) στις 17:20, μετά από έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της η Ελευθερία Γιακουμάκη, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα έγινε κοντά στο παρεκκλήσι, την ώρα που συναντήθηκαν (περίπου 11:00 εκείνη την ημέρα).

Μετά ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το αυτοκίνητο, πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του όχημα.

