Η Αλίκη Καραμανλή ξεσπά για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών»

Με μια δημόσια τοποθέτηση στα social media, η κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, Αλίκη, έβαλε τέλος στα σενάρια και τις φήμες που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες για την προσωπική της ζωή, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσα αναπαράχθηκαν.

Η 23χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα δημοσιεύματα ή αναρτήσεις, ξεκαθάρισε ότι οι πληροφορίες που διακινήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη, ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή συνοδευόμενα, μάλιστα, από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν. Επειδή, έχω λάβει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων από ανθρώπους, που καλόβουλα πίστεψαν αυτές τις αναρτήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη «είδηση» είναι απολύτως ψευδής.

Είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ώστε να μην αναπαράγεται περιεχόμενο χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Αλίκη».

Η Αλίκη Καραμανλή έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους, παρά το γεγονός ότι ανήκει σε μία από τις πιο γνωστές πολιτικές οικογένειες της χώρας. Σπάνια απασχολεί τη δημοσιότητα και αποφεύγει να εκθέτει πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί κυρίως στις σπουδές της, με αντικείμενα που συνδυάζουν τις Πολιτικές Επιστήμες, την Επικοινωνία και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα διευρύνει συνεχώς τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα.

Παράλληλα, κατά καιρούς έχει συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές και θεατρικές δράσεις μαζί με τον αδελφό της, δείχνοντας ενδιαφέρον για δραστηριότητες πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο και διατηρώντας πάντα μια διακριτική παρουσία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.