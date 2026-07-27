Η ανακοίνωση της Aegean για την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο «Ελ. Βενιζέλος»: «Παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού»

Προληπτική αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου της Aegean σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, νωρίτερα σήμερα (27.07.2026).

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με ασφάλεια επέστρεψε η πτήση της Olympic Air από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο, με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, μετά από ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της AEGEAN το αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους.

Το αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάρος σε πτήση της Aegean, έπειτα από την εκδήλωση έκτακτης ανάγκης με την ένδειξη σήματος καπνού πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση πριν φτάσει στον προορισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου, καθώς αναφέρθηκε φωτιά σε χώρο του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση επιστροφή και η αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους».

Η ανακοίνωση της Aegean

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους.

Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους».