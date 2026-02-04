Η απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών και οι μοιρασμένες απόψεις των γονιών

Μετά από την Αυστραλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κι από άλλες περιοχές του πλανήτη, προχωρούν στο «κλείδωμα» των social media για ανήλικους ηλικίας έως 15 και 16 ετών. Τη σκυτάλη από ότι φαίνεται θα πάρει κι η χώρας μας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαθέτει τις δικλείδες και τα συστήματα έτσι ώστε να αποκλείσει τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν κι ο χρόνος ακόμα δεν έχει οριστεί, οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από το ίδιο τον πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Protecting Children in the Digital Age» στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε αναφερθεί ότι στην ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρωθυπουργός είχε επισημάνει την αναγκαιότητα να υπάρξει παγκόσμια δράση για την προστασία των παιδιών, ενώ είχε αναφέρει ότι η Ελλάδα θα εξέταζε ακόμα και το ενδεχόμενο της χρήσης για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Μέχρι τώρα η Αυστραλία είναι η χώρα που έχει εφαρμόσει την καθολική απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτυών για παιδιά κάτω των 16 ετών. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύεται η δημιουργία και διατήρηση λογαριασμών, με την ευθύνη συμμόρφωσης να βαραίνει τις πλατφόρμες, ενώ προβλέπονται πρόστιμα έως 50 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια.

Στο άκουσμα της είδησης η ελληνική κοινωνία και ειδικά οι γονείς παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τεκτενόμενα, ενώ αρκετοί θεωρούν θετικό το μέτρο, άλλοι αρνητικό ενώ είναι κι αυτοί που κρατούν αποστάσεις.

Η Κατερίνα Κισκιδίνογλου, μητέρα ενός 14χρονου αγοριού και ενός κοριτσιού 7,5 ετών μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι η απαγόρευση στις περισσότερες περιπτώσεις δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Αυτό που θα γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος κατά τη γνώμη μου γιατί βάζεις στην εξίσωση την απαγόρευση. Θα γίνει σαν την ποτοαπαγόρευση; Για μένα η λύση έρχεται από την εκπαίδευση. Πρέπει να εξηγούμε στα παιδιά ποιο είναι το λάθος», λέει στο newsit.gr η Κατερίνα Κισκιδίνογλου και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Αν απαγορεύσουμε τα social στα παιδιά, αυτά θα βρουν άλλους τρόπους να μπαίνουν σε αυτά και αυτό θα είναι χειρότερο. Η πρωταρχική δουλειά πρέπει να γίνεται από το σπίτι, να υπάρχει έλεγχος και να κλειδώνουν τα κινητά έστω το βράδυ. Η απαγόρευση θα λειτουργήσει τελείως λάθος».

Από την πλευρά του ο Χαράλαμπος Παρασκευόπουλος, πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού επισημαίνει ότι πρώτα από όλα θα πρέπει να υπάρχει γονικός έλεγχος.

«Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να απαγορευτούν τα social media στα παιδιά. Αν μπορεί να γίνει πράξη πάντως, είναι καλό το μέτρο. Θεωρώ ότι τα παιδιά ξεφεύγουν λίγο, δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Πιστεύω όμως ότι είναι δύσκολο να γίνει. Εμείς οι γονείς είναι δύσκολο να καταφέρουμε να επιβληθούμε στα παιδιά μας. Καλό είναι να υπάρξει ένας έλεγχος πρώτα από την οικογένεια. Η κόρη μου δεν έχει social, την ελέγχουμε, αλλά είναι δύσκολο».

Ο Παναγιώτης Παρχαρίδης, πατέρας 11χρονου κοριτσιού θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Η κόρη μου ασχολείται ελάχιστα με τα social, λίγο στο TikTok μπαίνει, όμως έχει παιδιά που μπαίνουν όλη μέρα στις πλατφόρμες. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο. Τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν και όχι να πιέζονται και να ανταγωνίζονται. Πρέπει πρώτα να χτίσουν τον εαυτό τους και μετά να εκτεθούν. Είναι από τις πιο σωστές επιλογές το συγκεκριμένο μέτρο».

