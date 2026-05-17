Η Βουλγαρία με το “Bangaranga” νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision – 10ος ο Ακύλας

H Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026. H Dara με το ιδιαίτερο “Bangaranga” κατέκτησε την πρωτιά για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, με 516 πόντους.

Ο Akylas με το Ferto τερμάτισαν στη 10η θέση με 220 πόντους.

Η Βουλγαρία κέρδισε την πρώτη θέση, τόσο στη ψηφοφορία των επιτροπών όσο και του televoting. Αυτή ήταν η επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό, μετά από τρία χρόνια απουσίας. Η Βουλγαρία είχε αποχωρήσει το 2023, λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Η πρώτη 10άδα διαμορφώθηκε ως εξής: Βουλγαρία, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία, Φινλανδία, Δανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ελλάδα.

