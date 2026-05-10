Η Βόρεια Κορέα αλλάζει το Σύνταγμα της για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Άμεση πυρηνική επίθεση αν δολοφονηθεί»

Επειδή μπορεί να υπάρχουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι στον πλανήτη που να μην ανησυχούν για τα όσα έχουν βγει ανά καιρούς για τη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ, προχώρησε σε δραστικές αλλαγές στο Σύνταγμά της, προβλέποντας πλέον ότι ο στρατός θα εξαπολύσει αυτόματα πυρηνικό χτύπημα αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν δολοφονηθεί από ξένη δύναμη.

Η Βόρεια Κορέα φαίνεται πως επηρεάστηκε άμεσα από τις εξελίξεις στο Ιράν και τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και στενών συνεργατών του στις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Σύμφωνα με αναλυτές, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φοβάται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο μιας αντίστοιχης επιχείρησης εναντίον του.

Η αλλαγή εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου κατά τη συνεδρίαση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης στην Πιονγκγιάνγκ και αποκαλύφθηκε επίσημα λίγες ημέρες αργότερα από τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών NIS.

Όπως αναφέρεται, ο Κιμ εξακολουθεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο των πυρηνικών δυνάμεων, όμως πλέον υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες για άμεση πυρηνική απάντηση σε περίπτωση που σκοτωθεί ή χάσει τον έλεγχο της χώρας.

Το νέο άρθρο της πυρηνικής πολιτικής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αν το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των πυρηνικών δυνάμεων του κράτους τεθεί σε κίνδυνο από επιθέσεις εχθρικών δυνάμεων (…) θα εξαπολυθεί αυτόματα και άμεσα πυρηνικό χτύπημα».

Ο καθηγητής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Kookmin της Σεούλ, Αντρέι Λανκόφ, δήλωσε πως το Ιράν λειτούργησε σαν «καμπανάκι κινδύνου» για το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ. Όπως είπε, η Βόρεια Κορέα είδε πόσο αποτελεσματικά εξοντώθηκε μεγάλο μέρος της ιρανικής ηγεσίας και πλέον φοβάται ότι μπορεί να συμβεί το ίδιο και εκεί.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μια τέτοια επιχείρηση στη Βόρεια Κορέα θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Η χώρα παραμένει ουσιαστικά κλειστή προς τον έξω κόσμο, οι ξένοι παρακολουθούνται στενά και η συλλογή πληροφοριών είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επιπλέον, ο Κιμ Γιονγκ Ουν κινείται πάντα με ισχυρή φρουρά ασφαλείας, αποφεύγει τα αεροπλάνα και χρησιμοποιεί ειδικά θωρακισμένο τρένο για τις μετακινήσεις του.

Την ίδια ώρα, η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να αυξάνει την ένταση απέναντι στη Νότια Κορέα. Τα κρατικά μέσα ανακοίνωσαν ότι η χώρα θα αναπτύξει νέο τύπο πυροβόλου 155 χιλιοστών κοντά στα σύνορα, με βεληνεκές άνω των 60 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει ότι η Σεούλ και μεγάλες περιοχές της Νότιας Κορέας θα μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο, αναφέρει η βρετανική Telegraph.

Ο ίδιος ο Κιμ επισκέφθηκε εργοστάσιο πυρομαχικών και παρουσίασε το νέο οπλικό σύστημα, λέγοντας ότι θα δώσει σημαντικό πλεονέκτημα στις χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού. Παρά τις προσπάθειες προσέγγισης από τη Σεούλ, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα ως βασικό εχθρό, ενώ πρόσφατα αφαίρεσε ακόμη και τις αναφορές στην επανένωση των δύο χωρών από το Σύνταγμά της.

Βόρεια και Νότια Κορέα παραμένουν τεχνικά σε πόλεμο, καθώς η σύγκρουση του 1950-1953 έληξε μόνο με ανακωχή και ποτέ με επίσημη συνθήκη ειρήνης.