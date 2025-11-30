Ελλάδα

Η Ερμού βούλιαξε από τον κόσμο για τα ανοιχτά καταστήματα – Συνεχίζονται οι προσφορές της Black Friday

Η Ερμού βούλιαξε από τον κόσμο για τα ανοιχτά καταστήματα – Συνεχίζονται οι προσφορές της Black Friday

Κοσμοσυρροή παρατηρείται στην Ερμού από το πρωί της Κυριακής (30.11.25) καθώς τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν τα ρολά τους στις 11:00, στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς τις Κυριακές, προσελκύοντας πλήθος καταναλωτών.

​Η κίνηση στον εμπορικότερο πεζόδρομο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι προσφορές της Black Friday παραμένουν σε ισχύ, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον διατηρείται αμείωτο ενόψει και της αυριανής Cyber Monday.

Αρκετοί καταναλωτές φαίνεται να εκμεταλλεύονται τη σημερινή ημέρα για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, με την κίνηση στα καταστήματα να είναι μεγάλη.

Ανοιχτά εμπορικά καταστήματα στην Ερμού
Συνεχίζονται οι προσφορές Black Friday στα εμπορικά καταστήματα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ανοιχτά καταστήματα στην ΕρμούΑνοιχτά καταστήματα στην Ερμού
Εορταστική ατμόσφαιρα στην Ερμού / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

​Ωστόσο, η μαζική κάθοδος στο κέντρο έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία.

Στους δρόμους περιμετρικά του εμπορικού τριγώνου παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, με την κίνηση των οχημάτων να θυμίζει πρωινό Δευτέρας και όχι Κυριακή, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών που προσπαθούν να προσεγγίσουν το κέντρο.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα