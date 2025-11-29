Η κακοκαιρία Adel επιμένει με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι το Σαββατοκύριακο – Οι περιοχές που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα

Δεν έχουμε… ξεμπερδέψει με την κακοκαιρία Adel, καθώς ο καιρός θα παραμείνει βροχερός. Τόσο το Σάββατο (29.11.2025) όσο και την Κυριακή (30.11.2025), θα συνεχιστούν οι καταιγίδες και οι χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Λόγω της κακοκαιρίας Adel, ξεριζώθηκαν δέντρα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ τα Τζουμέρκα έμειναν αποκλεισμένα από τις σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες.

Τα ρέματα ξεχείλισαν, έπεσε χοντρό χαλάζι, ενώ κάτοικοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται.

Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στην Ιεράπετρα, αλλά και στην Κεφαλλονιά.

Το Σάββατο το κύριο μέτωπο της Αdel κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αυξημένη συννεφιά και ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη.

Το απόγευμα η κακοκαιρία θα αποδυναμωθεί σημαντικά, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18 στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 20 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, το Σάββατο στην Αττική προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, αλλά και ανοίγματα με ηλιοφάνεια. Μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-17 βαθμούς, και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ αρχικά, αλλά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά αναμένεται μέχρι το μεσημέρι, με περισσότερο ήλιο στη συνέχεια. Βροχές θα σημειωθούν μέχρι το απόγευμα, με σποραδικές καταιγίδες στα πιο παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-14 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή στο ανατολικό Αιγαίο θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το μεσημέρι, αλλά θα είναι σποραδικές. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πρέπει να περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι κοντά στους 15-17 στα ηπειρωτικά και έως 19 στο νότιο Αιγαίο, αλλά θα κάνει αρκετό κρύο νωρίς το πρωί. Βορειοδυτικοί οι άνεμοι στα πελάγη 3-5 μποφόρ.

Τη Δευτέρα η μέρα θα κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς και προς το βράδυ θα βρέξει λίγο στα νησιά του Ιονίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 16-19 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους και στο νότιο Αιγαίο σε δυτικούς.

ΕΜΥ: Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού Κυριακής 30 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση καιρού Τρίτης 2 Δεκεμβρίου

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση καιρού Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Meteo: Δελτίο καιρού για Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Ισχυρά φαινόμενα και τοπικές χαλαζοπτώσεις κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Ενισχυμένοι ΔΒΔ άνεμοι με εντάσεις έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με βελτίωση μετά το μεσημέρι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με πρόσκαιρο διάστημα βελτίωσης πριν το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός με βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους και σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά. Τις βραδινές πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 5 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 14-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ, αλλά γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα δυτικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 – 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.