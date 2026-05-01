Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έφτιαξε μαγιάτικο στεφάνι και εύχεται «ο Μάιος να είναι καλύτερος από τον Απρίλιο»

Μία φωτογραφία με μαγιάτικο στεφάνι από λουλούδια «ανέβασε» η Μαρέβα Γκραμπόφσκι την Παρασκευή (01.05.2026) στον λογαριασμό της στο Instagram, πιστή στο έθιμο για την πρωτομαγιά.

Στο ποστάρισμά της για την πρωτομαγιά και δίπλα στη φωτογραφία της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι γράφει στα αγγλικά «Χαρούμενος Μάιος», ευχόμενη παράλληλα:

«Να είναι αυτός ο μήνας καλύτερος από τον προηγούμενο», μία ευχή που παραπέμπει στα προβλήματα που αντιμετώπισε η σύζυγος του πρωθυπουργού με την υγεία της τον Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Απριλίου και μετά από 8 ημέρες νοσηλείες στον «Ευαγγελισμό», η Μαρέβα Γκραμπόσφκι έλαβε εξιτήριο.

Είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από πόνους που είχε στην κοιλιά.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο για ειλέο, με την επέμβαση να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία και την σύζυγο του πρωθυπουργού να μεταφέρεται σε θάλαμο μέχρι την ανάρρωσή της.