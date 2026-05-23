Η πριγκίπισσα Άννα στη Σούδα: Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες της Μάχης της Κρήτης

Η πριγκίπισσα Άννα βρέθηκε το Σάββατο 23.05.2026 στα Χανιά για τις εκδηλώσεις μνήμης της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λώρενς. Η πριγκίπισσα συμμετείχε σε σειρά τελετών τιμής για τους στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων το 1941.

Η πριγκίπισσα έφτασε στην Κρήτη το πρωί του Σαββάτου και αρχικά επισκέφθηκε το Μάλεμε στα Χανιά, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες της 30ής και 33ής Μοίρας της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο αεροδρόμιο την υποδέχθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής και ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Στο μνημείο των πεσόντων στο Μάλεμε τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμβολή τόσο των συμμαχικών δυνάμεων όσο και των Κρητικών στη Μάχη της Κρήτης. Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ακόμη πιο εντυπωσιακή η τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ής Μοίρας αλλά και των διάσημων Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Αργότερα το απόγευμα, η πριγκίπισσα Άννα βρέθηκε στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση που διοργανώνει κάθε χρόνο η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους Βρετανούς και στους στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που πολέμησαν στην Ελλάδα τον Μάιο του 1941.

Στην τελετή συμμετείχαν πρέσβεις συμμαχικών χωρών, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της στρατιωτικής ηγεσίας αλλά και πλήθος κόσμου. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η πριγκίπισσα ανέγνωσε έναν ύμνο, ενώ μετά το τέλος της εκδήλωσης ξεναγήθηκε στον χώρο του κοιμητηρίου από την ειδική επιτροπή της Κοινοπολιτείας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή του.

Το πρόγραμμα της βρετανικής βασιλικής αντιπροσωπείας συνεχίζεται και την Κυριακή 24.05.2026.

Η πριγκίπισσα Άννα θα παρακολουθήσει τη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στα Χανιά, αφιερωμένη στους πεσόντες της Μάχης της Κρήτης, ενώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσει παρέλαση κρητικών παραδοσιακών συλλόγων με φόντο το ενετικό λιμάνι και τον φάρο της πόλης.

Η επίσκεψή της στο νησί θα ολοκληρωθεί με ξενάγηση στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.