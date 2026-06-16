Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα μαχητικά F-16

Ασταμάτητες είναι οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από αεροσκάφη της Τουρκίας αφού σήμερα (16/6/2026) άλλα τέσσερα F-16 πέταξαν στο νοτιοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας, εκ των οποίων τα δύο ήταν οπλισμένα, πραγματοποίησαν 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και 2 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Aθηνών.

Επίσης, ένα τουρκικό drone (UAV) πραγματοποίησε άλλες δύο παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τουρκικές παραβάσεις Κ.Ε.Κ. στο F.I.R. Αθηνών – Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. την 16η Ιουνίου 2026

Σχηματισμοί: 2 (2Χ2 F-16)

Μεμονωμένα: 1 UAV

Σύνολο Α/Φ: 5

Οπλισμένα: 2 F-16

Παραβάσεις: 4 (εκ των οποίων 2 από τα F-16 και 2 από το UAV)

Παραβιάσεις: 6 (από τα F-16)

Εμπλοκές : –

Περιοχή: Νοτιοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr