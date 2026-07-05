Η φωτιά στην Οινόη «δημιούργησε» τον δικό της καιρό – Το φαινόμενο που ανησύχησε τους ειδικούς

Η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Οινόη παρουσιάζει ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες περιγράφουν ως πυροεπαγωγική συμπεριφορά. Με απλά λόγια, η τόσο μεγάλη ένταση της φωτιάς επηρεάζει τον καιρό γύρω της, δημιουργώντας συνθήκες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, όταν μια μεγάλη φωτιά παράγει τεράστια ποσότητα θερμότητας, δημιουργεί πολύ ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα. Έτσι, μπορεί να σχηματιστούν ιδιαίτερα σύννεφα πάνω από το μέτωπο, ένα φαινόμενο που δείχνει ότι ο καιρός επηρεάζεται άμεσα από την ίδια την πυρκαγιά.

Οι εικόνες από τις κάμερες της Μονάδας ΜΕΤΕΟ στην Πεντέλη κατέγραψαν αυτή τη συμπεριφορά στην πυρκαγιά της Οινόης. Το φαινόμενο ήταν παροδικό, ωστόσο αποτελεί ένδειξη ότι η πυρκαγιά μπορεί, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, να γίνει πιο απρόβλεπτη και πιο δύσκολη στη διαχείρισή της.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι σημερινές ατμοσφαιρικές συνθήκες στην περιοχή ευνόησαν την εμφάνιση του φαινομένου. Ο συνδυασμός ξηρού αέρα κοντά στο έδαφος, μεγαλύτερης υγρασίας σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και σχετικά ασθενών μεταβολών των ανέμων με το ύψος βοήθησε στη δημιουργία των χαρακτηριστικών νεφών πάνω από τη φωτιά.

Τι είναι η πυροεπαγωγική συμπεριφορά

Ως πυροεπαγωγή ορίζεται η διαδικασία με την οποία μία δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, καταλήγοντας να δημιουργεί το δικό της καιρό. Πιο συγκεκριμένα, η θερμότητα που εκλύεται από την καύση της βλάστησης τροφοδοτεί τη δημιουργία ισχυρών ανοδικών ρευμάτων του αέρα που υπό τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες οδηγούν στη δημιουργία των χαρακτηριστικών πυροσωρειτών. Οι πυροσωρείτες είναι τα λευκά νέφη που σχηματίζονται στην απόληξη της επαγωγικής στήλης της φωτιάς (επαγωγική στήλη = η στήλη καπνού που ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα πάνω από μία πυρκαγιά). Η δημιουργία τους αποτελεί αποτέλεσμα του καιρού που δημιουργεί η φωτιά, ενώ η εμφάνιση τους δηλώνει συχνά ακραία πυρική συμπεριφορά.

Στην πυρκαγιά της Οινόης, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι σήμερα σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση πυροεπαγωγής. Πιο συγκεκριμένα: