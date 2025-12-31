Θανατηφόρο τροχαίο στους Αγίους Θεοδώρους: Οδηγός έπεσε στις μπάρες της εθνικής οδού

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρός σημειώθηκε το μεσημέρι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στις 15.30 εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε κατεύθυνση προς την Κόρινθο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού στους Αγίους Θεοδώρους, και να χάσει τη ζωή του.

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Στο σημείο υπήρχαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς έκλεισαν η μεσαία και η δεξιά λωρίδα.