Θεμιστοκλέους για τη δωρεά σπέρματος από Δανό με καρκινογόνο μετάλλαξη: «Μπορεί να υπάρχουν 12 οικογένειες από τον ίδιο δότη στην Ελλάδα»

Συζήτηση για την ασφάλεια του νομοθετικού πλαισίου έχει ανοίξει η υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος με το μεταλλαγμένο γονίδιο που προκαλεί καρκίνο, το οποίο «πέρασε» σε πάνω από 200 παιδιά στην Ευρώπη, με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους να προαναγγέλλει ότι η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων

Η υπόθεση έχει σοκάρει, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα, καθώς από τον συγκεκριμένο δότη με το μεταλλαγμένο γονίδιο -το οποίο προκαλεί καρκίνο σε ποσοστό 90% σύμφωνα με τη βιβλιογραφία- έχουν γεννηθεί και στη χώρα μας τουλάχιστον 18 παιδιά, με την παράλληλη αποκάλυψη ότι ένα παιδί νοσεί με καρκίνο και ένα ακόμη από την ίδια οικογένεια, έχει χάσει τη ζωή του από καρκίνο. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας σήμερα (14.12.2025) στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί», ανέδειξε επίσης, ως κρίσιμο πρόβλημα τη διασυνοριακή διάσταση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

«Μπορεί να υπάρχουν 12 οικογένειες από τον ίδιο δότη στην Ελλάδα, άλλες 10 σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και 5 σε μια τρίτη, χωρίς να υπάρχει συνολικό όριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λύση δεν μπορεί να είναι μόνο εθνική», σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Όσο για τον κίνδυνο γενετικών μεταλλάξεων, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, συνέστησε ψυχραιμία λέγοντας:

«Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν πρέπει να προκαλέσει πανικό. Γενετικές μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν τόσο σε εγκυμοσύνη από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όσο και σε μια φυσιολογική κύηση. Οι μεταλλάξεις είναι εκεί και υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις δικλείδες ασφαλείας», κατέληξε.

Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια και τους ελέγχους στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη.

