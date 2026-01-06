Θεοφάνεια: Απρόοπτο στον αγιασμό των υδάτων στο Ηράκλειο – Έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό

Με απρόοπτα ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί των Θεοφανείων στο λιμάνι του Ηρακλείου. καθώς όταν άνδρες βούτηξαν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό, συνειδητοποίησαν πως αυτός είχε σπάσει.

Δεκάδες άνδρες, κάθε ηλικίας, αψήφησαν το κρύο και βούτηξαν στην παγωμένη θάλασσα του Ηρακλείου ώστε να συμμετάσχουν στο έθιμο των Θεοφανείων.

Ενώ ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ευγένιος πέταξε τον σταυρό, οι άνδρες ξεκίνησαν να κολυμπούν για να τον πιάσουν. Πάνω στην προσπάθειά τους να τον αρπάξουν, έσπασαν την άκρη του σταυρού.