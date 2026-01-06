Ελλάδα

Θεοφάνεια: Οι μεγαλοπρεπείς τελετές για τον αγιασμό των υδάτων σε Πειραιά και Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες

Με λαμπρότητα εορτάζονται σε Πειραιά και Αθήνα τα Θεοφάνεια. Πλήθος κόσμου και πολιτικών προσώπων, έδωσαν το παρόν στη τελετή αγιασμού των υδάτων, είτε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Αθήνας είτε στη Δεξαμενή Αθηνών.

Τα Θεοφάνεια στον Πειραιά εορτάστηκαν παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Η ρίψη του Τιμίου Σταυρού έγινε με πλοία του πολεμικού και του λιμενικού και παρουσία των Ελλήνων βατραχανθρώπων που απέδωσαν τιμές.

Λιμάνι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΛιμάνιΛιμάνι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΛιμάνιΛιμάνι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΛιμάνιΛιμάνι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΛιμάνιΛιμάνι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα νερά του λιμανιού, με τον πρώτο που κατάφερε να πιάσει τον σταυρό να δέχεται τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Πριν από την ρίψη του Σταυρού έγινε και Θεία Λειτουργία στον ναό της Αγίας Τριάδος, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

ΕκκλησίαΕκκλησία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΕκκλησίαΕκκλησία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΠαρέλασηΠαρέλαση
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Δόμνα Μιχαηλίδου / Γιάννης ΜώραληςΔόμνα Μιχαηλίδου / Γιάννης Μώραλης
Δόμνα Μιχαηλίδου / Γιάννης Μώραλης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΙερέαςΙερέας
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Κωνσταντίνος ΤασούλαςΚωνσταντίνος Τασούλας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΕικόναΕικόνα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο Βασίλης Κικίλιας με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Γιάννη ΜώραληΟ Βασίλης Κικίλιας με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Γιάννη Μώραλη
Ο Βασίλης Κικίλιας με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Γιάννη Μώραλη / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΠαρέλασηΠαρέλαση
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Λόγω των εκδηλώσεων για τα Θεοφάνεια, στην περιοχή υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μετατροπές στα δρομολόγια των τραμ.

Η τελετή στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία για την εορτή των Θεοφανείων τελέστηκε, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών της πόλης.

ΑγιασμόςΑγιασμός
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΙερείςΙερείς
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣτρατόςΣτρατός
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣτρατόςΣτρατός
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Χάρης ΔούκαςΧάρης Δούκας
Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με τον Άγγελο Συρίγος / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Νικήτας ΚακλαμανάκηςΝικήτας Κακλαμανάκης
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμανάκης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Θάνος ΠλεύρηςΘάνος Πλεύρης
Ο Θάνος Πλεύρης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΙερέαςΙερέας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Πηγή newsit.gr

