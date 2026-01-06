Θεοφάνεια: Οι μεγαλοπρεπείς τελετές για τον αγιασμό των υδάτων σε Πειραιά και Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες

Με λαμπρότητα εορτάζονται σε Πειραιά και Αθήνα τα Θεοφάνεια. Πλήθος κόσμου και πολιτικών προσώπων, έδωσαν το παρόν στη τελετή αγιασμού των υδάτων, είτε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Αθήνας είτε στη Δεξαμενή Αθηνών.

Τα Θεοφάνεια στον Πειραιά εορτάστηκαν παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Η ρίψη του Τιμίου Σταυρού έγινε με πλοία του πολεμικού και του λιμενικού και παρουσία των Ελλήνων βατραχανθρώπων που απέδωσαν τιμές.

Απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα νερά του λιμανιού, με τον πρώτο που κατάφερε να πιάσει τον σταυρό να δέχεται τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Πριν από την ρίψη του Σταυρού έγινε και Θεία Λειτουργία στον ναό της Αγίας Τριάδος, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Λόγω των εκδηλώσεων για τα Θεοφάνεια, στην περιοχή υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μετατροπές στα δρομολόγια των τραμ.

Η τελετή στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία για την εορτή των Θεοφανείων τελέστηκε, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών της πόλης.

Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.