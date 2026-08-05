«Θερινή» γρίπη σε εφήβους και νέους: Γιατί αυξάνονται τα κρούσματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

Την εμφάνιση περιστατικών γρίπης ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, κυρίως σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε διακοπές, περιγράφει η παιδίατρος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Άννα Παρδάλη, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ακόμη και σοβαρές επιπλοκές.

Όπως αναφέρει η Άννα Παρδάλη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο αύξηση περιστατικών γρίπης, κυρίως σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ιδιαίτερα σε νησιά με υψηλή τουριστική κίνηση, όπως οι Κυκλάδες. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που συνδέεται με τις συνθήκες των θερινών διακοπών και τον αυξημένο συγχρωτισμό.

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κυρίως σε νεαρά άτομα εφηβικής και νεανικής ηλικίας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, ιδιαίτερα σε νησιά υψηλής επισκεψιμότητας, όπως οι Κυκλάδες», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ίδια, η ευρεία διαθεσιμότητα των self test για τη γρίπη έχει συμβάλει σημαντικά στην έγκαιρη αναγνώριση της λοίμωξης όταν υπάρχουν συμπτώματα από το αναπνευστικό.

Η δυνατότητα των self test ταυτοποιεί και βοηθά, όπως λέει η παιδίατρος, «να μπει διάγνωση στη λοίμωξη σε συμπτώματα του αναπνευστικού, όπως πυρετός, πονόλαιμος, αρθραλγίες, μυαλγίες, καταρροή και βήχας».

Γιατί εμφανίζεται γρίπη μέσα στο καλοκαίρι

Η κ. Παρδάλη αποδίδει το φαινόμενο σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, όπως εξηγεί, υπάρχει η εισαγωγή του ιού από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες του νοτίου ημισφαιρίου ή από ασιατικές χώρες, όπου την ίδια περίοδο επικρατεί χειμώνας. Από την άλλη, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η εξάντληση των νέων μετά τις σχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις, η έλλειψη ύπνου, αλλά και οι συνθήκες έντονου συγχρωτισμού που χαρακτηρίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Το φαινόμενο εξηγείται ως ένας συνδυασμός της εισαγωγής στη χώρα της γρίπης από χώρες του νοτίου ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία, ή ασιατικές χώρες όπου είναι ακόμη χειμώνας, αλλά και της εξάντλησης στην οποία βρίσκονται έφηβοι και νεαρά άτομα μετά από σχολικές εξεταστικές περιόδους, Πανελλήνιες εξετάσεις, έλλειψη ύπνου και συνθήκες συγχρωτισμού κατά τη διάρκεια των διακοπών», τονίζει.

Οι πιθανές επιπλοκές και η σημασία της ανάπαυσης

Η παιδίατρος επισημαίνει ότι, παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ομαλά, δεν λείπουν οι επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νοσηλεία.

«Όχι σπάνια καταγράφηκαν και επιπλοκές της γρίπης, όπως βρογχίτιδες, βρογχοπνευμονίες και πνευμονίες, ακόμη και νοσηλείες», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, μετά τη διάγνωση, η αντιμετώπιση εξατομικεύεται ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς.

«Κατά περίπτωση, μετά τη διάγνωση και ανάλογα με την κλινική εικόνα, χορηγείται αντιική αγωγή και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο, με στενή παρακολούθηση, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάπαυση για σημαντικό διάστημα, καθώς οι σημαντικότερες επιπλοκές συμβαίνουν στην αποδρομή της λοίμωξης», υπογραμμίζει.

Προσοχή στις ευάλωτες ομάδες

Η κ. Παρδάλη υπενθυμίζει ότι η γρίπη αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή λοίμωξη για τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους και καλεί όσους εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα να αποφεύγουν την επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

«Η γρίπη είναι ιδιαίτερα σοβαρή νόσος για μικρά παιδιά, βρέφη και ηλικιωμένους. Για τον λόγο αυτό, με οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα, ο ασθενής δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με ευάλωτα άτομα», επισημαίνει.

Όπως καταλήγει, το συγκεκριμένο καλοκαιρινό φαινόμενο συνήθως υποχωρεί μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ στη συνέχεια η γρίπη επανέρχεται στη γνωστή εποχική της έξαρση από τα τέλη Νοεμβρίου.

Πηγή: iatropedia.gr