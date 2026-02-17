Θεσπρωτία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στα Σύβοτα – Εικόνες καταστροφής από τη σφοδρή κακοκαιρία

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο κατέγραψε βίντεο στη Θεσπρωτία από το πέρασμα της νέας κακοκαιρίας. Στα Σύβοτα η φουρτουνιασμένη θάλασσα βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά, πλημμυρίζοντας τμήματα του παραλιακού μετώπου.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες του thespro.gr, τα κύματα περνούν πάνω από το όριο της ακτογραμμής στην κεντρική πλατεία στα Σύβοτα στη Θεσπρωτία.

Το νερό απλώθηκε σε πλακόστρωτα σημεία και στον δρόμο.

Στο πέρασμά του αφήνει φερτά υλικά, φύκια και κλαδιά.

Σε ορισμένα σημεία η διέλευση γίνεται με δυσκολία, καθώς το οδόστρωμα έχει μετατραπεί σε «λίμνη».

Ο ισχυρός κυματισμός λειτουργεί ως μηχανισμός μεταφοράς υλικών, παρασέρνοντας φύκια και θαλάσσια βλάστηση, κλαδιά και φερτά αντικείμενα.

Τα φερτά υλικά εναποτίθενται πάνω στον παραλιακό δρόμο, αφήνοντας πίσω τους στρώσεις που κάνουν το οδόστρωμα ολισθηρό και δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών.